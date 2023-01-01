Биография

Екатерина Двигубская – актриса, продюсер, успешный режиссер и сценарист. Талантливая, умная, разносторонняя – именно так описывают артистку коллеги и близкие родственники. Екатерина – москвичка, родилась осенью 1974 года в знаменитой творческой семье. С детства она изучала иностранные языки, историю живописи и обожала читать. Получив школьный аттестат, Двигубская сначала поступила во ВГИК, а затем дополнительно отучилась на курсах сценаристов и режиссеров. Ее руководителем был Александр Митта. Получив диплом, Екатерина стала сниматься в кино, но быстро поняла, что профессия режиссера ей интереснее. Картины, в которых играла Двигубская: «Авантюра», «Клубничка», «До смерти красива», «Холостяки» и другие. Первый большой режиссерский успех – работа над популярным сериалом «Бедная Настя». Успешные фильмы Екатерины Двигубской в качестве режиссера: «Сделка», «Расплата за счастье», «Качели», «Злоумышленница», «Сильная слабая женщина». Сейчас Екатерина продолжает снимать кино, пишет книги и сценарии, любит путешествовать. Вместе со своей мамой Натальей Аринбасаровой Двигубская написала книгу «Лунные дороги». Она счастлива в браке с Александром Быковым, у супругов есть общий сын.