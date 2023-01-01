Врачиха
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Врачиха

Врачиха (сериал, 2014) смотреть онлайн бесплатно

8.92014, Врачиха 1 сезон
Драмы, Мини-сериалы12+

Сезоны и серии

1-й сезон

Сюжет

Кате Захаровой прочат блестящее музыкальное будущее. Но в один день все ее мечты рушатся, как карточный домик. В результате аферы, подстроенной риелтором, она остается без денег и крыши над головой, а тут еще маму разбивает инсульт. Ради спасения матери Катя оставляет музыку и становится врачом. Но мама умирает, и тогда Катя решает отомстить человеку, разрушившему ее жизнь.

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5.9 КиноПоиск

Актёры и съёмочная группа сериала «Врачиха»

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