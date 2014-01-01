Врачиха. Серия 2
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Врачиха (сериал, 2014) сезон 1 серия 2 смотреть онлайн бесплатно

8.92014, Врачиха. Серия 2
Драмы12+

Сезоны и серии

1-й сезон

Сюжет

Кате Захаровой прочат блестящее музыкальное будущее. Но в один день все ее мечты рушатся, как карточный домик. В результате аферы, подстроенной риелтором, она остается без денег и крыши над головой, а тут еще маму разбивает инсульт. Ради спасения матери Катя оставляет музыку и становится врачом. Но мама умирает, и тогда Катя решает отомстить человеку, разрушившему ее жизнь.

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Информация

Страна
Россия
Качество
Full HD
Жанры
Драмы

Рейтинг

5.9 КиноПоиск

Актёры и съёмочная группа сериала «Врачиха»