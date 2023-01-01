Биография

Марина Денисова – актриса театра и кино. Ежегодно с ее участием в России и Беларуси выходит не менее пяти фильмов и сериалов, большинство из которых –мелодрамы. Родилась Марина в 1983 году в Германии, где служил ее отец. Детство будущей артистки прошло в белорусском городе Борисове. Девочка начала мечтать об актерской карьере, ради интереса посетив театральную студию за компанию с подружкой. Школьница полюбила играть на сцене, разучивать монологи и репетировать. В 2004 году Денисова стала выпускницей Белорусской государственной академии искусств. Первый муж Марины Денисовой тоже был выпускником театрального вуза, но предпочел путь дизайнера. Он стал отцом сына актрисы Романа. Пара разошлась спустя шесть лет после рождения ребенка. Марина вышла замуж во второй раз за Геннадия Немых. Вместе они воспитывают Романа и дочь мужчины Катю. Хобби знаменитости – кулинария, она шутит, что готовит даже лучше, чем играет. До 2015 года Денисова совмещала театр и кино, но все же оставила сцену ради кинематографа. Роль Марины Денисовой в драматическом немецко-белорусском фильме «Бабий Яр» стала ее кинодебютом. Следующая заметная работа актрисы – куртизанка в киноленте «Господа офицеры. Спасти императора». За ней последовали многочисленные перевоплощения в героинь детективов и мелодраматических сериалов.