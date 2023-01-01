Слезы на подушке (сериал, 2016) смотреть онлайн бесплатно
9.12016, Слезы на подушке 1 сезон
Мелодрамы, Мини-сериалы12+
Сезоны и серии
Сюжет
Три бывшие одноклассницы и подруги - Валя, Наташа и Таня - встретились на 15-летие выпуска из школы. Им есть чем похвастаться. Валя стала владелицей модельного агентства. Наташа руководит кондитерской фабрикой. Таня - художница, сейчас готовит очередную выставку картин. После вечера встречи выпускников каждая из подруг возвращается в свой «идеальный мир».
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Информация
СтранаРоссия
ЖанрыМелодрамы, Мини-сериалы
Рейтинг
5.9 КиноПоиск
- ДСРежиссёр
Дмитрий
Сорокин
- МДАктриса
Марина
Денисова
- НСАктриса
Наталия
Солдатова
- АПАктёр
Александр
Павлов
- ЕСАктриса
Елена
Стеценко
- Актёр
Максим
Коновалов
- ИСАктёр
Игорь
Сигов
- ККАктёр
Константин
Конюхов
- ВГАктриса
Валентина
Гарцуева
- ДПАктёр
Дмитрий
Пустильник
- МЕАктёр
Матвей
Елфимов
- ЮКСценарист
Юлия
Климок
- АКПродюсер
Александр
Кушаев
- ВИПродюсер
Владимир
Игнатьев
- ЕАПродюсер
Евгений
Арендаревич
- ИБОператор
Игорь
Буряк