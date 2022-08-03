Три бывшие одноклассницы и подруги - Валя, Наташа и Таня - встретились на 15-летие выпуска из школы. Им есть чем похвастаться. Валя стала владелицей модельного агентства. Наташа руководит кондитерской фабрикой. Таня - художница, сейчас готовит очередную выставку картин. После вечера встречи выпускников каждая из подруг возвращается в свой «идеальный мир».

