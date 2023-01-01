WinkИгорь Буряк
Игорь Буряк
- Карьера
- Оператор
- Дата рождения
- 10 сентября 1970 г. (54 года)
Фильмография
Оператор
- 8.8
Забытый ангел2022
- 9.0
Невезучая2017, 93 минБесплатно
- 9.0
Обыкновенная химия2016
- 9.1
Слезы на подушке2016Бесплатно
- 8.8
Провинциалка2015Бесплатно
- 8.9
В тесноте, да не в обиде2015, 108 минБесплатно
- 9.3
Подмена в один миг2014Бесплатно
- 9.0
Звезды светят всем2014, 101 минБесплатно
- 9.1
Не покидай меня, Любовь2014, 97 минБесплатно
- 9.1
Красавец и чудовище2014, 107 минБесплатно
- 8.8
Мама, я женюсь!2014, 89 минБесплатно
- 9.2
Провинциальная муза2013Бесплатно
- 9.3
Цыганское счастье2013
- 9.1
Берег надежды2013Бесплатно
- 8.6
Четыре времени лета2011Бесплатно
- 8.6
Амазонки2011Бесплатно