Звезды светят всем (фильм, 2014) смотреть онлайн бесплатно
9.02014, Звезды светят всем
Драма101 мин18+
О фильме
Маша – молодая, красивая и богатая. Она замужем за Игорем, владельцем солидного банка. В семье растет сын Костик. Одним словом, жизнь удалась. Но все меняется в одночасье, когда муж Игорь попадает в тюрьму за махинации. Кроме того, выясняется, что у него была любовница, которая и «сдала» Игоря правоохранительным органам. Не в силах простить мужу измену, Маша подает на развод. Все имущество семьи конфискуют. Маша вынуждена вернуться в свой родной городок, где осталась родительская «двушка».
Рейтинг
5.3 КиноПоиск
- АКРежиссёр
Александр
Кананович
- Актриса
Яна
Шивкова
- АШАктёр
Алексей
Шутов
- АКАктёр
Андрей
Карако
- АЦАктёр
Александр
Цуркан
- ИКАктёр
Илья
Капанец
- РЧАктёр
Руслан
Чернецкий
- АГАктриса
Александра
Гайдук
- ММАктриса
Марина
Москвина
- АПАктриса
Алеся
Пуховая
- АБАктриса
Александра
Богданова
- АГСценарист
Анна
Гусельникова
- АКПродюсер
Александр
Кушаев
- ВИПродюсер
Владимир
Игнатьев
- ЮЕПродюсер
Юлия
Ерешко
- ЕАПродюсер
Евгений
Арендаревич
- ИБОператор
Игорь
Буряк