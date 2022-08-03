Звезды светят всем
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Звезды светят всем

Звезды светят всем (фильм, 2014) смотреть онлайн бесплатно

9.02014, Звезды светят всем
Драма101 мин18+

О фильме

Маша – молодая, красивая и богатая. Она замужем за Игорем, владельцем солидного банка. В семье растет сын Костик. Одним словом, жизнь удалась. Но все меняется в одночасье, когда муж Игорь попадает в тюрьму за махинации. Кроме того, выясняется, что у него была любовница, которая и «сдала» Игоря правоохранительным органам. Не в силах простить мужу измену, Маша подает на развод. Все имущество семьи конфискуют. Маша вынуждена вернуться в свой родной городок, где осталась родительская «двушка».

Страна
Россия
Жанр
Драма
Время
101 мин / 01:41

Рейтинг

5.3 КиноПоиск

Актёры и съёмочная группа фильма «Звезды светят всем»