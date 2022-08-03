Маша – молодая, красивая и богатая. Она замужем за Игорем, владельцем солидного банка. В семье растет сын Костик. Одним словом, жизнь удалась. Но все меняется в одночасье, когда муж Игорь попадает в тюрьму за махинации. Кроме того, выясняется, что у него была любовница, которая и «сдала» Игоря правоохранительным органам. Не в силах простить мужу измену, Маша подает на развод. Все имущество семьи конфискуют. Маша вынуждена вернуться в свой родной городок, где осталась родительская «двушка».

