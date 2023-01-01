Биография

Руслан Чернецкий – актер, известный белорусским и российским зрителям по многочисленным ролям в сериалах и полнометражных картинах. Его фильмография насчитывает более 60 работ. Будущий актер роился в Минске в 1981 г. С ранних лет его интересовали занятия, связанные с творчеством. Юноша с удовольствием играл на гитаре, увлекался танцами, музыкой, принимал участие в играх КВН. Окончив школу, он не сразу определился с будущей профессией. Сначала юный Руслан поступил в ПТУ, чтобы получить техническое образование, затем был призван в армию. Вернувшись со службы, он работал в разных сферах, был охранником и даже официантом, лишь в возрасте 24 лет понял, что хочет связать свою жизнь с театром и кино. Первые роли Руслан Чернецкий исполнил на сцене Национального драматического театра им. Горького. Чтобы стать профессиональным актером, он поступил на заочное отделение Белорусской государственной академии искусств и в 2010 г. получил диплом. Кинодебют артиста состоялся в 2006 г., когда он исполнил эпизодические роли в картинах «Вызов – 2» и «Вакцина». Первым фильмом Руслана Чернецкого, который принес ему 2 кинематографические награды, стал «Кадет». Эта остросюжетная драма стала одной из лучших белорусских кинолент за последнее десятилетие. Успешным для актера оказался и проект «На перепутье». Зрители знают его по многочисленным ярким образам в фильмах «Сетевая угроза», «Код Каина», «Причал Любви и Надежды», «Отель для Золушки», «Запах Лаванды».