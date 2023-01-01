Руслан Чернецкий
- Карьера
- Актёр
- Дата рождения
- 1 июля 1981 г. (43 года)
Биография
Руслан Чернецкий – актер, известный белорусским и российским зрителям по многочисленным ролям в сериалах и полнометражных картинах. Его фильмография насчитывает более 60 работ. Будущий актер роился в Минске в 1981 г. С ранних лет его интересовали занятия, связанные с творчеством. Юноша с удовольствием играл на гитаре, увлекался танцами, музыкой, принимал участие в играх КВН. Окончив школу, он не сразу определился с будущей профессией. Сначала юный Руслан поступил в ПТУ, чтобы получить техническое образование, затем был призван в армию. Вернувшись со службы, он работал в разных сферах, был охранником и даже официантом, лишь в возрасте 24 лет понял, что хочет связать свою жизнь с театром и кино. Первые роли Руслан Чернецкий исполнил на сцене Национального драматического театра им. Горького. Чтобы стать профессиональным актером, он поступил на заочное отделение Белорусской государственной академии искусств и в 2010 г. получил диплом. Кинодебют артиста состоялся в 2006 г., когда он исполнил эпизодические роли в картинах «Вызов – 2» и «Вакцина». Первым фильмом Руслана Чернецкого, который принес ему 2 кинематографические награды, стал «Кадет». Эта остросюжетная драма стала одной из лучших белорусских кинолент за последнее десятилетие. Успешным для актера оказался и проект «На перепутье». Зрители знают его по многочисленным ярким образам в фильмах «Сетевая угроза», «Код Каина», «Причал Любви и Надежды», «Отель для Золушки», «Запах Лаванды».
Фильмография
Актёр
- 7.2
Вечное новое2022, 88 мин
- 8.5
Право последней ночи2017, 91 минБесплатно
- 8.7
Запах лаванды2016Бесплатно
- 9.0
Затмение2015Бесплатно
- 8.4
Любовь, которой не было2015, 92 минБесплатно
- 9.2
Останьтесь навсегда2015Бесплатно
- 8.9
В тесноте, да не в обиде2015, 108 минБесплатно
- 8.4
Бариста2015Бесплатно
- 8.4
Эхо греха2015, 93 минБесплатно
- 8.9
Звезды светят всем2014, 101 минБесплатно
- 8.5
Мой близкий враг2014Бесплатно
- 9.0
Причал любви и надежды2013Бесплатно
- 9.1
Злая судьба2013Бесплатно
- 9.1
Мой белый и пушистый2013, 96 минБесплатно
- 9.0
Чужая женщина2013Бесплатно
- 9.0
Зимний вальс2012, 184 минБесплатно
- 8.7
Сердце без замка2012, 101 минБесплатно
- 8.8
Отель для Золушки2012, 104 минБесплатно
- 8.3
Все, что нам нужно...2011
- 8.2
Кадет2009, 89 минБесплатно