Мой близкий враг (сериал, 2014) смотреть онлайн бесплатно
Сезоны и серии
Сюжет
Лиза и Александра Смирновы – сестры, но нет двух более не похожих друг на друга людей. Старшая, Александра – сущий демон, она использует людей в своих целях, не задумываясь о последствиях. Младшая – ангел во плоти: отличница, всеобщая любимица и надежда родителей. Александра завидует Лизе и на ее свадьбе назло сестре... соблазняет ее жениха, Никиту. Это становится последней каплей для отца девушек – он выгоняет Александру из дома и в сердцах выкладывает, что Александра ему не родная. Он женился на ее матери, когда та была уже беременной. Шокированная этой новостью, Александра уезжает в Москву, прихватив деньги, собранные Лизе и Никите на новую квартиру.
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Информация
СтранаРоссия
ЖанрыДрамы, Мини-сериалы
Рейтинг
- КШРежиссёр
Катя
Шагалова
- ДБАктриса
Дарья
Баранова
- ВГАктриса
Валентина
Гарцуева
- ИНАктёр
Иван
Николаев
- ДБАктёр
Дмитрий
Богданов
- АГАктриса
Александра
Гайдук
- РЧАктёр
Руслан
Чернецкий
- ОБАктриса
Ольга
Бурлакова
- ТЧАктриса
Татьяна
Чердынцева
- АДАктёр
Андрей
Дробот
- АБАктёр
Александр
Бранкевич
- ИССценарист
Ирена
Сеславинская
- ЭКСценарист
Элина
Курбатова
- АКПродюсер
Александр
Кушаев
- ВИПродюсер
Владимир
Игнатьев
- ЮЕПродюсер
Юлия
Ерешко
- ЕАПродюсер
Евгений
Арендаревич
- АМОператор
Алексей
Молчанов
- КШКомпозитор
Климент
Шленёв