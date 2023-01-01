Биография

Татьяна Чердынцева – актриса, телеведущая. Появилась на свет 16 июня 1989 года в г. Минске в семье дирижера и артистки камерного хора. В детстве посещала театральную студию. Творческий дебют приходится на 13 лет – Венди в постановке «Питер Пэн». Училась в Минском колледже искусств (актерское отделение), закончила Белорусскую академию искусств. После колледжа в 2009 году приходит в государственный музыкальный театр. Работает в Минском ТЮЗе. С 2010-го – в труппе «Театральный ковчег». В 2015 году на белорусском ТВ ведет передачу для детей. Затем начинается московский этап жизни и карьеры. В браке со звукорежиссером Александром Чубинцом. Дебютирует в кино в фильме «Спасти или уничтожить». Впервые в главной роли Чердынцева в «коротком метре» – в фильме «Штрихи осени» (гран-при фестиваля студенческого кино в Минске). Стала широко известна после участия в сериале «Ученица Мессинга». По признанию режиссера Владимира Нахабцева, он искал для этой работы типичную «советскую девушку с особым внутренним свечением». Дипломант фестиваля «Березинская рампа-2008», обладатель премии Эрбильского театрального фестиваля (Ирак, 2014). В фильмографии – свыше 80 работ.