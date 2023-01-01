Татьяна Чердынцева
- Карьера
- Актриса
- Дата рождения
- 16 июня 1989 г. (35 лет)
Биография
Татьяна Чердынцева – актриса, телеведущая. Появилась на свет 16 июня 1989 года в г. Минске в семье дирижера и артистки камерного хора. В детстве посещала театральную студию. Творческий дебют приходится на 13 лет – Венди в постановке «Питер Пэн». Училась в Минском колледже искусств (актерское отделение), закончила Белорусскую академию искусств. После колледжа в 2009 году приходит в государственный музыкальный театр. Работает в Минском ТЮЗе. С 2010-го – в труппе «Театральный ковчег». В 2015 году на белорусском ТВ ведет передачу для детей. Затем начинается московский этап жизни и карьеры. В браке со звукорежиссером Александром Чубинцом. Дебютирует в кино в фильме «Спасти или уничтожить». Впервые в главной роли Чердынцева в «коротком метре» – в фильме «Штрихи осени» (гран-при фестиваля студенческого кино в Минске). Стала широко известна после участия в сериале «Ученица Мессинга». По признанию режиссера Владимира Нахабцева, он искал для этой работы типичную «советскую девушку с особым внутренним свечением». Дипломант фестиваля «Березинская рампа-2008», обладатель премии Эрбильского театрального фестиваля (Ирак, 2014). В фильмографии – свыше 80 работ.
Фильмография
Актриса
- 8.4
Мой чужой ребенок2016, 92 минБесплатно
- 8.3
Следы на воде2016, 96 минБесплатно
- 9.5
Красная королева2015
- 8.4
Любовь, которой не было2015, 92 минБесплатно
- 9.0
Печенье с предсказанием2015Бесплатно
- 8.8
Участок лейтенанта Качуры. Черная паутина2015
- 8.5
Мой близкий враг2014Бесплатно
- 8.8
Слепой расчет2014Бесплатно
- 9.0
Причал любви и надежды2013Бесплатно
- 8.9
Букет2013, 94 минБесплатно
- 8.7
Нарочно не придумаешь2013, 106 минБесплатно
- 8.6
Следы апостолов2013
- 8.9
Следователь Протасов2013Бесплатно
- 9.0
С любимыми не расстаются2013Бесплатно
- 9.0
Старшая сестра2013Бесплатно
- 8.6
Весомое чувство2013, 90 минБесплатно
- 8.8
Куклы2012Бесплатно
- 8.8
Жила-была любовь2012, 94 минБесплатно