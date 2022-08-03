Следователь Протасов
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Следователь Протасов

Следователь Протасов (сериал, 2013) смотреть онлайн

9.02013, Следователь Протасов 1 сезон
Детектив, Криминал18+

Сезоны и серии

1-й сезон

О сериале

Елисей Протасов, которого, благодаря редкому имени и крутому характеру, друзья называют Лешим. Недруги же называют Лисом. Протасов работает следователем по особо важным делам в областной прокуратуре. Он старший советник юстиции, по званию - полковник. Бескомпромиссный, упрямый и проницательный Елисей Протасов вполне мог бы стать идеальным мужчиной, но этому мешает его тяжелый характер.

Страна
Россия
Жанр
Криминал, Детектив

Рейтинг

7.5 КиноПоиск

Актёры и съёмочная группа сериала «Следователь Протасов»