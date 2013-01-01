Следователь Протасов (сериал, 2013) сезон 1 серия 10 смотреть онлайн бесплатно

Елисей Протасов, которого, благодаря редкому имени и крутому характеру, друзья называют Лешим. Недруги же называют Лисом. Протасов работает следователем по особо важным делам в областной прокуратуре. Он старший советник юстиции, по званию - полковник. Бескомпромиссный, упрямый и проницательный Елисей Протасов вполне мог бы стать идеальным мужчиной, но этому мешает его тяжелый характер.



