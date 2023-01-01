Биография

Юлия Такшина – актриса кино и театра, танцовщица и фотомодель. Родилась Юлия в Белгороде в 1980 году. С детства занималась танцами. Будучи первоклассницей, захотела стать артисткой театра «Современник» по примеру старшего брата. На втором курсе бросила факультет журналистики МГУ ради актерского образования, которое получила в ВТУ им. Щукина. Гражданским мужем Юлии Такшиной был российский актер Григорий Антипенко. Звездная пара распалась по инициативе мужчины, нуждающегося в свободе, но это не мешает бывшим влюбленным совместно растить двоих сыновей. Артистическая карьера Такшиной началась в танцевальном коллективе Олега Газманова и на съемочных площадках клипов Дмитрия Маликова и поп-группы «Стрелки». Первая роль Юлии Такшиной в кино принесла ей известность. На четвертом курсе актерского факультета она сыграла Викторию Клочкову в сериале «Не родись красивой». Образ ленивой секретарши и красивой пустышки закрепился за актрисой, ей предлагали похожие роли, с которыми она хорошо справлялась. Кроме этого, Такшина сыграла прокурора, майора МЧС, любящую мать и героиню сказки «Двенадцать месяцев». Сериал «Кухня» стал еще одним нашумевшим проектом с участием Юлии, хоть и не в главной роли. Фильмография актрисы насчитывает более 50-ти работ.