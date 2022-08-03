Коммунальный детектив (фильм, 2013) смотреть онлайн бесплатно

Действие сериала происходит в Москве, в наши дни. Центром событий является чудом сохранившийся мирок коммунальной квартиры – одной из последних в наше время. В ней остались почти те же порядки, что были десятилетия назад – заставленный вещами коридор, споры и порой склоки между соседями, вечная мечта об отдельной квартире или хотя бы о расширении жилплощади. Но это только в начале. С появлением двух новых жильцов, взаимоотношения соседей меняются, да и сама квартира становится не просто коммуналкой, а самым настоящим детективным агентством. Но, всe по порядку.

