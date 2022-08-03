Коммунальный детектив (фильм, 2013) смотреть онлайн бесплатно
8.52013, Коммунальный детектив
Детектив90 мин12+
О фильме
Действие сериала происходит в Москве, в наши дни. Центром событий является чудом сохранившийся мирок коммунальной квартиры – одной из последних в наше время. В ней остались почти те же порядки, что были десятилетия назад – заставленный вещами коридор, споры и порой склоки между соседями, вечная мечта об отдельной квартире или хотя бы о расширении жилплощади. Но это только в начале. С появлением двух новых жильцов, взаимоотношения соседей меняются, да и сама квартира становится не просто коммуналкой, а самым настоящим детективным агентством. Но, всe по порядку.
Рейтинг
5.7 КиноПоиск
- Режиссёр
Ольга
Музалева
- Актриса
Нонна
Гришаева
- Актёр
Александр
Назаров
- НРАктриса
Наталья
Рыжих
- Актёр
Сергей
Друзьяк
- Актёр
Владимир
Капустин
- Актриса
Елена
Аминова
- Актриса
Юлия
Такшина
- АПАктёр
Александр
Пацевич
- АГАктриса
Анна
Галинова
- ЮЧАктёр
Юрий
Черкасов
- Сценарист
Александр
Назаров
- СБСценарист
Сергей
Буртяк
- МЦСценарист
Михаил
Цитриняк
- АППродюсер
Александр
Плотников
- ЮЩОператор
Юрий
Щиренко
- ВЦКомпозитор
Валерий
Царьков