Биография

Владимир Капустин – актер театра и кино, родился 16 марта 1971 года. Был удостоен звания заслуженного артиста РФ. Фильмография актера насчитывает порядка 100 полнометражных кинолент и сериалов. В 1994 году стал выпускником театрального училища в Иркутске (курс А. Булдакова), затем переехал в Москву и продолжил обучение по драматической специальности во ВГИКе (курс Е. Киндинова). После окончания вуза в 1998 году был приглашен в театр Джигарханяна, в котором служит и сегодня. Первый фильм Владимира Капустина – экранизация повести Куприна «Яма» (1990). Партнерами по съемочной площадке стали знаменитые актеры Т. Догилева, О. Меньшиков, Е. Евстигнеев. В 2000 году актер сыграл одну из ролей в многосерийном фильме «Империя под ударом». Капустин участвовал в съемках многих рейтинговых телесериалов: «Моя прекрасная няня», «Солдаты», «Срочно в номер», «Казус Кукоцкого», «Дальнобойщики». Широкую известность принесла Владимиру Капустину роль в полнометражной картине «Завещание Ленина» (2007). Актеру удалось получить эту роль благодаря сходству с писателем В. Шаламовым, которого он играл в картине. В 2016 году вышла трагикомедия с участием актера «Монах и бес». Впервые кинолента была представлена на Московском кинофестивале. Кинопритча получила несколько престижных премий, среди которых две премии «Золотой орел», четыре премии «Ника» и др.