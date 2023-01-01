Защита против
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Защита против

Защита против (сериал, 2007) смотреть онлайн

8.62007, Защита против 1 сезон
Драмы, Детективы16+

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Сюжет

Главный герой — Вадим Осипов — проживает в сериале важную часть своей жизни — с 19 лет до 29, с 1975 года по 1985. Его призвание — адвокатура, конфликты маленькие и большие, личные и общественные. Он должен помочь, разобраться, понять и зэка со стажем, и оступившегося мальчишку, отвести от невиновного высшую меру наказания и восстановить справедливость для одинокой пожилой женщины.

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5.6 КиноПоиск

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