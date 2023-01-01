Биография

Елена Подкаминская — актриса театра и кино. Родилась в Москве 10 апреля 1979 года. Выросла в творческой семье — отец артистки основал студию искусств «Радуга» в Подмосковье. После окончания школы прошла отбор в Театральный институт имени Щепкина, училась на курсе Александра Ширвиндта. Еще до выпуска из вуза попала в труппу Театра Сатиры, а в 2002 году исполнила первую роль на экране. Участвовала в телевизионных шоу, одним из таких стал «Ледниковый период» на Первом канале. Сегодня Елена Подкаминская активно снимается в кино, ее фильмография насчитывает более 55 работ. Она сыграла главную роль в легендарной комедии «Кухня», телесериалах «ИП Пирогова», «Ева, рожай!», «Жена олигарха», серии фильмов «О чем говорят мужчины» с коллективом «Квартет И».