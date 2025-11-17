Волк (сериал, 2020) смотреть онлайн
О сериале
«Волк», сериал 2020 года — это напряженный шпионско-детективный триллер, в котором современная история тесно переплетается с тайнами прошлого.
После провалившейся операции разведчик Волк оказывается в тюрьме на Востоке. Несколько лет он проводит в плену, пока неожиданную помощь ему не оказывает генерал в отставке. Однако свобода дается Волку не бесплатно: взамен он должен найти тех, кто убил сына генерала. Для Волка это дело становится личным — они с погибшим были друзьями. Разведчик докапывается до давней и тщательно скрываемой трагедии, когда при загадочных обстоятельствах был убит ребенок посла СССР. Постепенно восстанавливая цепочку событий военных лет, Волк понимает, что прошлое все еще живо и способно убивать.
Чем глубже он погружается в архивы, секреты и полузабытые свидетельства, тем опаснее становится расследование — и тем выше цена правды, которую кто-то отчаянно не хочет раскрывать. Смотреть онлайн сериал «Волк» (2020) приглашаем на Wink!
- ГОРежиссёр
Геннадий
Островский
- Актёр
Денис
Шведов
- Актёр
Сергей
Маковецкий
- Актёр
Антон
Васильев
- Актёр
Артур
Смольянинов (18+, иноагент)
- ВФАктриса
Варвара
Феофанова
- Актриса
Алевтина
Тукан
- Актёр
Виталий
Андреев
- Актёр
Виталий
Хаев
- Актёр
Игорь
Миркурбанов
- Актриса
Марина
Зудина
- Актриса
Елена
Подкаминская
- БГАктёр
Бесо
Гатаев
- АСАктёр
Александр
Семчев
- Актёр
Кирилл
Емельянов
- РБАктёр
Руслан
Банковский
- ГОСценарист
Геннадий
Островский
- АТСценарист
Александр
Терехов
- Продюсер
Тимур
Вайнштейн
- Продюсер
Джаник
Файзиев
- РМПродюсер
Рафаел
Минасбекян
- Продюсер
Юлия
Сумачева
- СБПродюсер
Сергей
Багиров
- НШПродюсер
Наталья
Шишкина
- Продюсер
Ксения
Соколова
- АБПродюсер
Алина
Борисова
- АСХудожник
Андрей
Сапожников
- ВШХудожник
Виктор
Шмелев
- НЕХудожница
Надина
Ежина
- ВМХудожница
Власта
Муратова
- СММонтажёр
Светлана
Маклакова
- ЕПОператор
Евгений
Привин