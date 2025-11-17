Волк (сериал, 2020) смотреть онлайн

«Волк», сериал 2020 года — это напряженный шпионско-детективный триллер, в котором современная история тесно переплетается с тайнами прошлого.



После провалившейся операции разведчик Волк оказывается в тюрьме на Востоке. Несколько лет он проводит в плену, пока неожиданную помощь ему не оказывает генерал в отставке. Однако свобода дается Волку не бесплатно: взамен он должен найти тех, кто убил сына генерала. Для Волка это дело становится личным — они с погибшим были друзьями. Разведчик докапывается до давней и тщательно скрываемой трагедии, когда при загадочных обстоятельствах был убит ребенок посла СССР. Постепенно восстанавливая цепочку событий военных лет, Волк понимает, что прошлое все еще живо и способно убивать.



Чем глубже он погружается в архивы, секреты и полузабытые свидетельства, тем опаснее становится расследование — и тем выше цена правды, которую кто-то отчаянно не хочет раскрывать.


