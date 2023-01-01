Биография

Бесо Гатаев – российский актер родом из Грузии, известный по остросюжетным фильмам и сериалам. Появился на свет 2 июня 1981 года в городе Тбилиси. Обучался в Северо-Осетинском университете на факультете искусств, кропотливо изучая актерство. В дальнейшем некоторое время выступал в Северо-Осетинском драматическом театре, а через некоторое время – в Мариинском театре. В 2009 году начинающий актер Бесо Гатаев впервые снялся в кино. Ему досталась отрицательная роль Мамеда в фильме «На игре». Восточная внешность и тяжелый взгляд Бесо способствовали тому, что он часто играет злодеев, людей с криминальным прошлым и военных. Довольно известным стал военный фильм с Бесо Гатаевым «Три дня лейтенанта Кравцова», вышедший в 2011 году. А за год до этого талантливый актер сыграл в драме «Пустой дом», получившей номинацию «Лучший фильм на иностранном языке» на киноакадемии «Оскар». К настоящему времени количество ролей Бесо Гатаева достигает 40. Он воплотил заметные образы в кинолентах «Ч/Б», «В спорте только девушки», «Саранча» и «Ледокол». Часто актера приглашают на съемки в популярные телесериалы. Одними из последних с его участием стали «Мамы чемпионов», «Посольство» и «На краю».