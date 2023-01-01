Мамы чемпионов (сериал, 2018) смотреть онлайн бесплатно
Сезоны и серии
- 16+47 мин
Мамы чемпионов
Сезон 1 Серия 1Бесплатно
- 16+48 мин
Мамы чемпионов
Сезон 1 Серия 2Бесплатно
- 16+47 мин
Мамы чемпионов
Сезон 1 Серия 3Бесплатно
- 16+48 мин
Мамы чемпионов
Сезон 1 Серия 4Бесплатно
- 16+47 мин
Мамы чемпионов
Сезон 1 Серия 5Бесплатно
- 16+47 мин
Мамы чемпионов
Сезон 1 Серия 6Бесплатно
- 16+48 мин
Мамы чемпионов
Сезон 1 Серия 7Бесплатно
- 16+48 мин
Мамы чемпионов
Сезон 1 Серия 8Бесплатно
- 16+49 мин
Мамы чемпионов
Сезон 1 Серия 9Бесплатно
- 16+48 мин
Мамы чемпионов
Сезон 1 Серия 10Бесплатно
- 16+48 мин
Мамы чемпионов
Сезон 1 Серия 11Бесплатно
- 16+47 мин
Мамы чемпионов
Сезон 1 Серия 12Бесплатно
- 16+47 мин
Мамы чемпионов
Сезон 1 Серия 13Бесплатно
- 16+48 мин
Мамы чемпионов
Сезон 1 Серия 14Бесплатно
- 16+47 мин
Мамы чемпионов
Сезон 1 Серия 15Бесплатно
- 16+48 мин
Мамы чемпионов
Сезон 1 Серия 16Бесплатно
- 16+48 мин
Мамы чемпионов
Сезон 1 Серия 17Бесплатно
- 16+47 мин
Мамы чемпионов
Сезон 1 Серия 18Бесплатно
- 16+47 мин
Мамы чемпионов
Сезон 1 Серия 19Бесплатно
- 16+49 мин
Мамы чемпионов
Сезон 1 Серия 20Бесплатно
Сюжет
Экс-чемпионка по плаванию становится тренером для собственного сына. Екатерина Вилкова, Вячеслав Чепурченко и звезда сериала «Мерзлая земля» Сабина Ахмедова в спортивной драме от режиссера «Молодежки».
Еще будучи подростком, Вера Лескова достигла успеха в плавании. Однако после предательства матери, которая была ее личным тренером, девушка решает уйти из большого спорта. Мечта разрушена, отношения с семьей испорчены — и вот Вера остается одна с маленьким ребенком, отец которого ее бросил. Спустя 15 лет бывшая чемпионка стала успешным тренером, и уже готовит к соревнованиям по плаванию собственного сына. Вскоре героине предстоит столкнуться с призраками собственного прошлого: сможет ли Вера не допустить ту же самую ошибку, что и ее мать много лет назад?
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Информация
Рейтинг
- САРежиссёр
Сергей
Арланов
- Актриса
Ирина
Розанова
- Актриса
Екатерина
Вилкова
- Актёр
Павел
Трубинер
- ДААктёр
Данил
Акутин
- Актриса
Анастасия
Дубровская
- ВЧАктёр
Вячеслав
Чепурченко
- Актриса
Сабина
Ахмедова
- БГАктёр
Бесо
Гатаев
- Актёр
Борис
Каморзин
- ММАктёр
Максим
Макаров
- ЕЩСценарист
Екатерина
Щербатюк
- НБСценарист
Наргиз
Багирзаде
- Продюсер
Вячеслав
Муругов
- Продюсер
Фёдор
Бондарчук
- Продюсер
Антон
Федотов
- Продюсер
Дмитрий
Табарчук
- АТХудожник
Андрей
Таловиров
- Художница
Татьяна
Сударьянто
- ВАМонтажёр
Валерий
Андрихов
- ИБМонтажёр
Ирина
Бычкова
- ОТОператор
Олег
Топоев
- Композитор
Леонид
Ленер