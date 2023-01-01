Мамы чемпионов (сериал, 2018) смотреть онлайн бесплатно

Сюжет

Экс-чемпионка по плаванию становится тренером для собственного сына. Екатерина Вилкова, Вячеслав Чепурченко и звезда сериала «Мерзлая земля» Сабина Ахмедова в спортивной драме от режиссера «Молодежки».



Еще будучи подростком, Вера Лескова достигла успеха в плавании. Однако после предательства матери, которая была ее личным тренером, девушка решает уйти из большого спорта. Мечта разрушена, отношения с семьей испорчены — и вот Вера остается одна с маленьким ребенком, отец которого ее бросил. Спустя 15 лет бывшая чемпионка стала успешным тренером, и уже готовит к соревнованиям по плаванию собственного сына. Вскоре героине предстоит столкнуться с призраками собственного прошлого: сможет ли Вера не допустить ту же самую ошибку, что и ее мать много лет назад?



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