Биография

Сергей Арланов — белорусский режиссер и продюсер, известный по молодежным и комедийным телесериалам. Родился 5 декабря 1973 года в Минске. Обучался на режиссера в Белорусской академии искусств. В дальнейшем трудился на различных белорусских телеканалах в качестве режиссера развлекательных передач. В 1999 году представители российского телевидения предложили начинающему режиссеру Сергею Арланову руководить съемками телесериала «Ускоренная помощь». Так начался новый этап его карьеры. Сериал оказался вполне успешным, и контракт с Арлановым был продлен на второй сезон. Основное место среди многосерийных фильмов Сергея Арланова занимает проект «Солдаты». Он выступил в качестве режиссера восьми сезонов сериала, продолжавшихся с 2004 по 2006 год. В дальнейшем Арланов трудился преимущественно на телеканале «СТС», для которого снял молодежные сериалы «Ранетки», «Молодежка» и «Мамы чемпионов». Кроме того в копилке его проектов есть многосерийные ленты «Спящие — 2» и «Маргоша». Также снял два полнометражных телефильма по своей знаменитой телефраншизе «Солдаты»: «День защитника Отечества» и «Здравствуй, рота, Новый год!», вышедшие в середине 2000-х годов.