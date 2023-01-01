Молодежка
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Молодежка

Молодежка (Сериал, 2013)

9.52013, Молодежка 6 сезонов
Драмы, Русские16+

Сезоны и серии

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Сюжет

Быстрее, выше, сильнее! Популярный сериал о пути к успеху молодой хоккейной команды от режиссеров Сергея Арланова («Психологини», «Родком») и Андрея Головкова.

В провинциальном городе парни, еще не успевшие повзрослеть, играют в любительский хоккей, но стремятся к большему. Увы, пока у «Медведей» получается не очень: из-за несыгранности и регулярных конфликтов о молодежной лиге приходится только мечтать. Неожиданно у команды появляется новый тренер — Сергей Макеев, профессиональный хоккеист, экс-член НХЛ, из-за травмы ушедший из большого спорта. Парни с подозрением относятся к Макееву, однако вскоре лед между ним и «Медведями» тает. Тренер умело ведет за собой команду к их общей цели — заветной молодежке. Получится ли у еще зеленых хоккеистов добраться до мечты и стать чемпионами?

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Рейтинг

7.9 КиноПоиск
5.5 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Молодежка»

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