Молодежка. Сезон 1. Серия 16
Wink
Сериалы
Молодежка
1-й сезон
16-я серия

Молодежка (сериал, 2013) сезон 1 серия 16 смотреть онлайн бесплатно

9.52013, Молодежка. Сезон 1. Серия 16
Драма, Спортивный18+

Сезоны и серии

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О сериале

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Егор находит еще одну причину поконфликтовать с братом. Папа Миши Пономарева способен нарушить обещание под сильным искушением. Юля даже не задумывается о том, что на игре сына ее ждет сюрприз. Мечта Семена Бакина будет исполнена, но не так, как хотелось бы. Сергей Макеев просит у Антона Антипова услугу в ответ.
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Страна
Россия
Жанр
Спортивный, Драма
Качество
Full HD, SD
Время
47 мин / 00:47

Рейтинг

7.9 КиноПоиск
5.6 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Молодежка»