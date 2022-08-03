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Егор находит еще одну причину поконфликтовать с братом. Папа Миши Пономарева способен нарушить обещание под сильным искушением. Юля даже не задумывается о том, что на игре сына ее ждет сюрприз. Мечта Семена Бакина будет исполнена, но не так, как хотелось бы. Сергей Макеев просит у Антона Антипова услугу в ответ.



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