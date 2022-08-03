Молодежка (сериал, 2013) сезон 1 серия 35 смотреть онлайн бесплатно

Молодежка. Сезон 1. Серия 35
Молодежка. Сезон 1. Серия 35
Драма
Драма16+

Кисляк – уверенный в себе, активный, «боевой» персонаж. Для восстановления справедливости он «принес жертву», и она была напрасной. Но это помогло ему «разбудить» забытые чувства своей бывшей возлюбленной. Он заслужил уважение в ее глаза.
 Оля заподозрила, что у отца происходит в жизни нечто непонятное и узнала истину о «проблемах» на работе. Антипова понимает, что поступила неправильно. Макеев расстроен, он сделал для себя неожиданное открытие. Пономарев в очередной раз – жертва интриги. Смотрите бесплатно сериал «Молодежка» 1 сезон 35 серию с любого гаджета на онлайн-сервисе Wink

