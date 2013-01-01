Молодежка. Сезон 1. Серия 13
Wink
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Молодежка
1-й сезон
13-я серия

Молодежка (сериал, 2013) сезон 1 серия 13 смотреть онлайн бесплатно

9.52013, Молодежка. Сезон 1. Серия 13
Драмы, Русские16+

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Сюжет

Команда сильная, обладающая волей к победе едет в другой город, чтобы встретиться с противниками на их территории, несмотря на обстоятельства. Начинайте бесплатно смотреть сериал «Молодежка» 1 сезон 13 серию на онлайн-сервисе Wink, и вы увидите, что спортсмены решат познакомиться с местными обычаями нестандартным способом. Это принесет свои минусы в спорте, но покажет, что они команда не только на льду и готовы стоять друг за друга «горой».
 Казанцев и Романенко продолжают «вставлять палки в колеса» Макееву, что сгущает над ним тучи. Есть положительные моменты в его личной жизни – Антон приглашает тренера в гости.

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Информация

Страна
Россия
Качество
Full HD
Жанры
Русские, Драмы

Рейтинг

7.9 КиноПоиск
5.5 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Молодежка»

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