Молодежка (сериал, 2013) сезон 1 серия 13 смотреть онлайн бесплатно

Сюжет

Команда сильная, обладающая волей к победе едет в другой город, чтобы встретиться с противниками на их территории, несмотря на обстоятельства. Начинайте бесплатно смотреть сериал «Молодежка» 1 сезон 13 серию на онлайн-сервисе Wink, и вы увидите, что спортсмены решат познакомиться с местными обычаями нестандартным способом. Это принесет свои минусы в спорте, но покажет, что они команда не только на льду и готовы стоять друг за друга «горой».

Казанцев и Романенко продолжают «вставлять палки в колеса» Макееву, что сгущает над ним тучи. Есть положительные моменты в его личной жизни – Антон приглашает тренера в гости.



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