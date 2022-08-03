Молодежка. Сезон 1. Серия 14
Wink
Сериалы
Молодежка
1-й сезон
14-я серия

Молодежка (сериал, 2013) сезон 1 серия 14 смотреть онлайн бесплатно

9.52013, Молодежка. Сезон 1. Серия 14
Драма, Спортивный18+

Сезоны и серии

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О сериале

Для того, чтобы наблюдать за жизнью любимых героев, начинайте смотреть бесплатно сериал «Молодежка» 1 сезон 14 серию в хорошем качестве на онлайн-сервисе Wink. В этой серии зрителя заставит понервничать Андрей Кисляк. Он будет стараться выпутаться из безвыходной ситуации. Марина приготовит для него очередной неприятный сюрприз. Справится ли юный спортсмен с невзгодами?
 Юля приглашает Сергея на важный разговор, чтобы обсудить отношения. В команде происходят неприятные вещи. О подлом поступке Антона Антипова узнает каждый «Медведь». Из-за Алины, Михаил сталкивается с очередными проблемами.

Страна
Россия
Жанр
Спортивный, Драма
Качество
Full HD, SD
Время
47 мин / 00:47

Рейтинг

7.9 КиноПоиск
5.6 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Молодежка»