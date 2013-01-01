Молодежка (сериал, 2013) сезон 1 серия 41 смотреть онлайн бесплатно
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О сериале
Хоккейная команда «Медведи» никак не может попасть в молодежную лигу. На помощь приходит новый тренер, готовый вывести ребят на новый уровень. Какой ценой — узнаете, посмотрев онлайн 1 сезон сериала «Молодежка» на Wink в хорошем качестве. Очередной матч оканчивается для «Медведей» полным провалом — они проигрывают аутсайдерам лиги. Уже шестое поражение за сезон и полный разлад среди участников заставляют их тренера уйти. Кажется, что команда на грани развала — вот-вот личные проблемы и семейные разборки возьмут верх над спортивной карьерой. Но на следующей тренировке их ждет сюрприз — новый тренер Сергей Макеев, когда-то игравший в НХЛ. Он не терпит лени и пренебрежения к правилам, а своим суровым подходом сразу дает понять — для «Медведей» начались новые времена. Смогут ли хоккеисты-неудачники попасть в лигу за один сезон, расскажет сериал «Молодежка» — онлайн в видеосервисе Wink.
Сериал Фильм о фильме 1 сезон 41 серия смотреть онлайн бесплатно в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.
Рейтинг
- САРежиссёр
Сергей
Арланов
- АГРежиссёр
Андрей
Головков
- Актёр
Денис
Никифоров
- Актёр
Михаил
Жигалов
- Актёр
Фёдор
Бондарчук
- СГАктёр
Сергей
Габриэлян
- Актёр
Владимир
Зайцев
- Актёр
Сергей
Комаров
- Актёр
Анатолий
Лобоцкий
- КЛАктриса
Ксения
Лаврова-Глинка
- Актриса
Серафима
Низовская
- ВААктриса
Валентина
Ананьина
- Сценарист
Леонид
Купридо
- АБСценарист
Александр
Булынко
- АТСценарист
Александр
Тыкун
- СОСценарист
Сергей
Олехник
- Продюсер
Вячеслав
Муругов
- Продюсер
Фёдор
Бондарчук
- Продюсер
Дмитрий
Табарчук
- САПродюсер
Сергей
Арланов
- ЮКХудожник
Юрий
Карасик
- ВДХудожник
Владимир
Дудкин
- ССХудожница
Сарине
Саакян
- БЛМонтажёр
Борис
Ликин
- ДГМонтажёр
Дарел
Гоможа
- СКОператор
Сергей
Киселев
- ДСОператор
Денис
Саидов
- Композитор
Леонид
Ленер