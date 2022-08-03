Молодежка. Сезон 1. Серия 19
Wink
Сериалы
Молодежка
1-й сезон
19-я серия

Молодежка (сериал, 2013) сезон 1 серия 19 смотреть онлайн бесплатно

9.52013, Молодежка. Сезон 1. Серия 19
Драма, Спортивный18+

Сезоны и серии

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О сериале

Как же поведет себя Макеев, отреагирует на представленный подарок, прислушается ли к советам главного врача команды? Начинайте смотреть онлайн сериал «Молодежка» 1 сезон 19 серию на Wink, и вы узнаете, насколько неожиданный «поворот» сделает Сергей. Чтобы добиться поставленных целей и задач он отправиться в банк.
 Костров докажет, что может отстаивать интересы семьи. Романенко может столкнуться с серьезными неприятностями из-за необдуманного поступка, об этом ему скажет Казанцев. Дима находится в безвыходной ситуации и не может сделать выбор между хоккеем и учебой, что оборачивается для него не очень хорошо.

Страна
Россия
Жанр
Спортивный, Драма
Качество
Full HD, SD
Время
46 мин / 00:46

Рейтинг

7.9 КиноПоиск
5.6 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Молодежка»