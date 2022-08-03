Молодежка. Сезон 1. Серия 1
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Молодежка
1-й сезон
1-я серия

Молодежка (сериал, 2013) сезон 1 серия 1 смотреть онлайн бесплатно

9.52013, Молодежка. Сезон 1. Серия 1
Драма, Спортивный18+

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О сериале

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 Начинается фильм с хоккейного матча. Одна из команд – «Медведи», о которой и будет разворачиваться основной сюжет. Как не старались ребята, они проиграли. Кроме того, основной игрок – Костров Александр получил серьезную травму. Он вынужден отправиться на скамью запасных. Его друг – Кисляк Андрей специально спровоцировал драку с участником другой команды, и получил предупреждение. А вратарь и вовсе – покидает объект, позволяя соперникам беспрепятственно забивать шайбы. Что последует далее – смотрите внимательно, будет горячо!

Страна
Россия
Жанр
Спортивный, Драма
Качество
Full HD, SD
Время
47 мин / 00:47

Рейтинг

7.9 КиноПоиск
5.6 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Молодежка»