Если вы мечтаете посмотреть крутой сериал, заходите на онлайн-сервис Wink и начинайте онлайн смотреть сериал «Молодежка» 1 сезон 1 серию. Вы точно не пожалеете о своем решении.

Начинается фильм с хоккейного матча. Одна из команд – «Медведи», о которой и будет разворачиваться основной сюжет. Как не старались ребята, они проиграли. Кроме того, основной игрок – Костров Александр получил серьезную травму. Он вынужден отправиться на скамью запасных. Его друг – Кисляк Андрей специально спровоцировал драку с участником другой команды, и получил предупреждение. А вратарь и вовсе – покидает объект, позволяя соперникам беспрепятственно забивать шайбы. Что последует далее – смотрите внимательно, будет горячо!

