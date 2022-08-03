Молодежка. Сезон 1. Серия 26
Wink
Сериалы
Молодежка
1-й сезон
26-я серия

Молодежка (сериал, 2013) сезон 1 серия 26 смотреть онлайн бесплатно

9.52013, Молодежка. Сезон 1. Серия 26
Драма, Спортивный18+

Сезоны и серии

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О сериале

Журналист команды «Медведи» – молодая девушка Оля хочет исправить свои отношения с капитаном группы поддержки – Мариной. Антипов все больше влюбляется и хочет доказать девушке на сколько сильны его намерения и как далеко он готов зайти, чтобы Ольга обратила на него внимание. Отец Кострова вновь вмешивается в личную жизнь сына и пытается убедить подростка, что встречаться с Яной это утопия. Послушается ли парень своего отца или будет строить жизнь самостоятельно? Заходите на сайт онлайн-сервиса Wink и начинайте бесплатно смотреть сериал «Молодежка» 1 сезон 26 серию. Вы будете удивлены дальнейшим развитием событий в жизни любимых героев.

Страна
Россия
Жанр
Спортивный, Драма
Качество
Full HD, SD
Время
46 мин / 00:46

Рейтинг

7.9 КиноПоиск
5.6 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Молодежка»