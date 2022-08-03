Василий Геннадиевич погрузился в прошлое, он постоянно вспоминает о своей погибшей семье. Прошлое доводит Васгена до неприятностей. Тем временем Сергей Макеев получает рекомендации совершенно от неожиданного человека. Костров возвращается, но это омрачается негативным известием. Казанцев имеет возможность полностью изменить собственное положение в команде. Нужно ли ему это? Егор демонстрирует команде, что он действительно капитан и достоин этого звания. Вводите в поисковой строке: смотреть бесплатно сериал «Молодежка» 1 сезон 39 серию и скорее переходите на удобный онлайн-сервис Wink.

