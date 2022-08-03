Молодежка. Сезон 1. Серия 39
Wink
Сериалы
Молодежка
1-й сезон
39-я серия

Молодежка (сериал, 2013) сезон 1 серия 39 смотреть онлайн бесплатно

9.52013, Молодежка. Сезон 1. Серия 39
Драма, Спортивный18+

Сезоны и серии

1-й сезон2-й сезон3-й сезон4-й сезон5-й сезон6-й сезон

О сериале

Василий Геннадиевич погрузился в прошлое, он постоянно вспоминает о своей погибшей семье. Прошлое доводит Васгена до неприятностей. Тем временем Сергей Макеев получает рекомендации совершенно от неожиданного человека. Костров возвращается, но это омрачается негативным известием. Казанцев имеет возможность полностью изменить собственное положение в команде. Нужно ли ему это? Егор демонстрирует команде, что он действительно капитан и достоин этого звания. Вводите в поисковой строке: смотреть бесплатно сериал «Молодежка» 1 сезон 39 серию и скорее переходите на удобный онлайн-сервис Wink.

Страна
Россия
Жанр
Спортивный, Драма
Качество
Full HD, SD
Время
45 мин / 00:45

Рейтинг

7.9 КиноПоиск
5.6 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Молодежка»