Андрей Кисляк наконец-то понял, что в жизни все познается именно в сравнении, а он свернул не туда. К сожалению, исправить уже ничего нельзя. Защитник Пономарев осознает насколько дорого может стоить жизнь близкого и родного человека и что такое сложная ситуация. Костров сталкивается с прошлым, которое несет угрозу для дальнейшего счастливого будущего. Диме предоставляется второй шанс вернуться на площадку. А Семен Бакин приходит к родителям со сногсшибательным заявлением. Чтобы узнать, чем же Сеня смог удивить близких смотрите в хорошем качестве сериал «Молодежка» 1 сезон 22 серию на сайте онлайн-сервиса Wink.

