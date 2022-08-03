Молодежка. Сезон 1. Серия 22
Wink
Сериалы
Молодежка
1-й сезон
22-я серия

Молодежка (сериал, 2013) сезон 1 серия 22 смотреть онлайн бесплатно

9.52013, Молодежка. Сезон 1. Серия 22
Драма, Спортивный18+

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О сериале

Андрей Кисляк наконец-то понял, что в жизни все познается именно в сравнении, а он свернул не туда. К сожалению, исправить уже ничего нельзя. Защитник Пономарев осознает насколько дорого может стоить жизнь близкого и родного человека и что такое сложная ситуация. Костров сталкивается с прошлым, которое несет угрозу для дальнейшего счастливого будущего. Диме предоставляется второй шанс вернуться на площадку. А Семен Бакин приходит к родителям со сногсшибательным заявлением. Чтобы узнать, чем же Сеня смог удивить близких смотрите в хорошем качестве сериал «Молодежка» 1 сезон 22 серию на сайте онлайн-сервиса Wink.

Страна
Россия
Жанр
Спортивный, Драма
Качество
Full HD, SD
Время
45 мин / 00:45

Рейтинг

7.9 КиноПоиск
5.6 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Молодежка»