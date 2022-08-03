Молодежка. Сезон 1. Серия 2
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Молодежка (сериал, 2013) сезон 1 серия 2 смотреть онлайн бесплатно

9.52013, Молодежка. Сезон 1. Серия 2
Драма, Спортивный18+

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О сериале

Кисляк увидел, как новый тренер делал себе укол в вену и решил, что он наркоман, рассказывает об этом ребятам. Между директором клуба (Казанцевым) и тренерами – Макеевым и Романенко снова возникает конфликт.
 Марина, одновременно встречается с Егором Щукиным и Андреем Кисляком, поэтому всячески мешает им поговорить. Обещанный новым тренером сюрприз для многих ребят становится настоящим шоком, он приходится им не по вкусу. Саша Костров ругается с отцом, а когда тот ломает его клюшку, в гневе покидает дом. Он пытается провести ночь на вокзале, но попадает в полицию. Хотите узнать, кто придет ему на помощь – смотрите сериал «Молодежка» 1 сезон 2 серию онлайн, бесплатно.

Страна
Россия
Жанр
Спортивный, Драма
Качество
Full HD, SD
Время
47 мин / 00:47

Рейтинг

7.9 КиноПоиск
5.6 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Молодежка»