Молодежка (сериал, 2013) сезон 1 серия 25 смотреть онлайн бесплатно

Защитник команды «Медведи» Миша Пономарев не справляется с ворохом проблем, одномоментно свалившихся на него. Он отказывается от обещания, которое дал ранее. Макеев, неосознанно, раскрыл тайну Егора Щукина. Парень долгое время скрывал ее от игроков своей команды, в которой является капитаном. Врач «Медведей» Василий Геннадьевич хочет помочь тренеру Сергею Макееву наладить личную жизнь, но своим поступком обрекает товарища на еще большие трудности. Хотите узнать какие? На онлайн-сервисе Wink вы сможете онлайн посмотреть сериал «Молодежка» 1 сезон 25 серию и все узнать первыми.



