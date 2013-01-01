Молодежка (сериал, 2013) сезон 1 серия 25 смотреть онлайн бесплатно
9.52013, Молодежка. Сезон 1. Серия 25
Драма16+
О сериале
Защитник команды «Медведи» Миша Пономарев не справляется с ворохом проблем, одномоментно свалившихся на него. Он отказывается от обещания, которое дал ранее. Макеев, неосознанно, раскрыл тайну Егора Щукина. Парень долгое время скрывал ее от игроков своей команды, в которой является капитаном. Врач «Медведей» Василий Геннадьевич хочет помочь тренеру Сергею Макееву наладить личную жизнь, но своим поступком обрекает товарища на еще большие трудности. Хотите узнать какие? На онлайн-сервисе Wink вы сможете онлайн посмотреть сериал «Молодежка» 1 сезон 25 серию и все узнать первыми.
Рейтинг
7.9 КиноПоиск
5.5 IMDb
- САРежиссёр
Сергей
Арланов
- АГРежиссёр
Андрей
Головков
- Актёр
Денис
Никифоров
- Актёр
Михаил
Жигалов
- Актёр
Фёдор
Бондарчук
- СГАктёр
Сергей
Габриэлян
- Актёр
Владимир
Зайцев
- Актёр
Сергей
Комаров
- Актёр
Анатолий
Лобоцкий
- КЛАктриса
Ксения
Лаврова-Глинка
- Актриса
Серафима
Низовская
- ВААктриса
Валентина
Ананьина
- Сценарист
Леонид
Купридо
- АБСценарист
Александр
Булынко
- АТСценарист
Александр
Тыкун
- СОСценарист
Сергей
Олехник
- Продюсер
Вячеслав
Муругов
- Продюсер
Фёдор
Бондарчук
- Продюсер
Дмитрий
Табарчук
- САПродюсер
Сергей
Арланов
- ЮКХудожник
Юрий
Карасик
- ВДХудожник
Владимир
Дудкин
- ССХудожница
Сарине
Саакян
- БЛМонтажёр
Борис
Ликин
- ДГМонтажёр
Дарел
Гоможа
- СКОператор
Сергей
Киселев
- ДСОператор
Денис
Саидов
- Композитор
Леонид
Ленер