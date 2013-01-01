Молодежка (сериал, 2013) сезон 1 серия 25 смотреть онлайн бесплатно

Молодежка. Сезон 1. Серия 25
Драма16+

Защитник команды «Медведи» Миша Пономарев не справляется с ворохом проблем, одномоментно свалившихся на него. Он отказывается от обещания, которое дал ранее. Макеев, неосознанно, раскрыл тайну Егора Щукина. Парень долгое время скрывал ее от игроков своей команды, в которой является капитаном. Врач «Медведей» Василий Геннадьевич хочет помочь тренеру Сергею Макееву наладить личную жизнь, но своим поступком обрекает товарища на еще большие трудности. Хотите узнать какие? На онлайн-сервисе Wink вы сможете онлайн посмотреть сериал «Молодежка» 1 сезон 25 серию и все узнать первыми.

Страна
Россия
Жанр
Драма
Качество
Full HD
Время
45 мин / 00:45

Рейтинг

7.9 КиноПоиск
5.5 IMDb

