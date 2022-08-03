Молодежка. Сезон 1. Серия 18
Wink
Сериалы
Молодежка
1-й сезон
18-я серия

Молодежка (сериал, 2013) сезон 1 серия 18 смотреть онлайн бесплатно

9.52013, Молодежка. Сезон 1. Серия 18
Драма, Спортивный18+

Сезоны и серии

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О сериале

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Во время подготовки к игре Андрей Кисляк настойчиво просит Сергея Матвеева отказаться от его решения. У Егора не получается разрешить ситуацию, которую он сам спровоцировал. Свидание Миши и Алины превращается в испытание, Саша Костров принимает решение, которое изменит судьбу, а Сергея Макеева ждет подарок.
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Страна
Россия
Жанр
Спортивный, Драма
Качество
Full HD, SD
Время
46 мин / 00:46

Рейтинг

7.9 КиноПоиск
5.6 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Молодежка»