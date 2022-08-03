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Во время подготовки к игре Андрей Кисляк настойчиво просит Сергея Матвеева отказаться от его решения. У Егора не получается разрешить ситуацию, которую он сам спровоцировал. Свидание Миши и Алины превращается в испытание, Саша Костров принимает решение, которое изменит судьбу, а Сергея Макеева ждет подарок.



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