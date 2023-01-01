Биография

Актер Михаил Жигалов известен по своим выступлениям в театре «Современник». Однако и на экране он сумел себя проявить. За свои успехи артист был награжден званием заслуженного артиста РФ и получил признание зрителей всего СССР. Миша родился в Самаре, куда во время войны эвакуировали всю его семью. После окончания войны Жигаловы уехали в Чехословакию, а три года спустя вернулись в Москву, где будущий актер продолжал учиться и готовиться к поступлению в институт. Первые экзамены он провалил, со второго раза поступил на факультет машиностроения. В институте же познакомился с будущей супругой. На работе зарекомендовал себя как перспективный специалист. Ему прочили успешную карьеру и даже предложили поехать на стажировку в Англию, но Жигалов отказался: уже тогда он понял, что его привлекает актерская профессия. Первые крупные роли Михаил Жигалов сыграл в «Современнике». Два года спустя получил предложение сняться в «Самом последнем дне» и впечатлил режиссеров. Ему предложили еще несколько ролей – в основном «криминальных элементов». Он сыграл террориста, уголовника, главаря банды... Преимущественно фильмы с Михаилом Жигаловым – это детективы и боевики. Но есть и исключения – например, в «Не родись красивой» актер сыграл миролюбивого отца героини.