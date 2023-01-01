Михаил Жигалов
- Карьера
- Актёр
- Дата рождения
- 2 мая 1942 г. (82 года)
Биография
Актер Михаил Жигалов известен по своим выступлениям в театре «Современник». Однако и на экране он сумел себя проявить. За свои успехи артист был награжден званием заслуженного артиста РФ и получил признание зрителей всего СССР. Миша родился в Самаре, куда во время войны эвакуировали всю его семью. После окончания войны Жигаловы уехали в Чехословакию, а три года спустя вернулись в Москву, где будущий актер продолжал учиться и готовиться к поступлению в институт. Первые экзамены он провалил, со второго раза поступил на факультет машиностроения. В институте же познакомился с будущей супругой. На работе зарекомендовал себя как перспективный специалист. Ему прочили успешную карьеру и даже предложили поехать на стажировку в Англию, но Жигалов отказался: уже тогда он понял, что его привлекает актерская профессия. Первые крупные роли Михаил Жигалов сыграл в «Современнике». Два года спустя получил предложение сняться в «Самом последнем дне» и впечатлил режиссеров. Ему предложили еще несколько ролей – в основном «криминальных элементов». Он сыграл террориста, уголовника, главаря банды... Преимущественно фильмы с Михаилом Жигаловым – это детективы и боевики. Но есть и исключения – например, в «Не родись красивой» актер сыграл миролюбивого отца героини.
Фильмография
Актёр
- 9.5
Молодежка2013
- 9.3
Хлебный день2009, 85 минБесплатно
- 8.7
На спине у черного кота2008, 86 минБесплатно
- 9.1
Афганский излом1991, 132 минБесплатно
- 9.2
Наградить посмертно1986, 83 минБесплатно
- 7.6
Двое на острове слез1986, 86 минБесплатно
- 9.4
Приступить к ликвидации1983
- 8.8
Конец бабьего лета1983, 82 минБесплатно
- 8.5
Владивосток, год 19181982, 73 минБесплатно
- 8.9
Оленья охота1981, 69 минБесплатно
- 9.1
Хочу, чтоб он пришел1981, 60 минБесплатно
- 9.5
Петровка, 381980, 83 минБесплатно
- 9.0
Похищение Савойи1979, 85 минБесплатно