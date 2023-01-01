Наградить посмертно (фильм, 1986) смотреть онлайн бесплатно
9.21986, Наградить посмертно
Боевики, Советские83 мин12+
Сюжет
Разведчик Юрий Соснин после войны оказывается в госпитале. Официально Соснина считают погибшим, сам он ничего не помнит, а документов при нем не оказалось. Воспользовавшись недугом героя, преступница Лeлька выдает себя за его сестру и делает членом своей банды. Но однажды Юрия узнает друг дет�ства, который намерен помочь товарищу вспомнить, кто он на самом деле.
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Информация
Рейтинг
6.9 КиноПоиск
5.5 IMDb
- БГРежиссёр
Борис
Григорьев
- АТАктёр
Александр
Тимошкин
- Актёр
Евгений
Леонов-Гладышев
- МЯАктриса
Марина
Яковлева
- ГДАктёр
Георгий
Дрозд
- Актёр
Владимир
Стеклов
- Актриса
Марина
Левтова
- Актёр
Михаил
Жигалов
- ГЮАктёр
Георгий
Юматов
- ЮКАктёр
Юрий
Катин-Ярцев
- ВШАктёр
Виктор
Шульгин
- ВРПродюсер
Виктор
Решетов
- ЯБМонтажёр
Янина
Боголепова
- ВГОператор
Валерий
Гинзбург
- ГДКомпозитор
Георгий
Дмитриев