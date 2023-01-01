Наградить посмертно
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Наградить посмертно

Наградить посмертно (фильм, 1986) смотреть онлайн бесплатно

9.21986, Наградить посмертно
Боевики, Советские83 мин12+

Сюжет

Разведчик Юрий Соснин после войны оказывается в госпитале. Официально Соснина считают погибшим, сам он ничего не помнит, а документов при нем не оказалось. Воспользовавшись недугом героя, преступница Лeлька выдает себя за его сестру и делает членом своей банды. Но однажды Юрия узнает друг детства, который намерен помочь товарищу вспомнить, кто он на самом деле.

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Информация

Страна
СССР
Качество
SD
Жанры
Советские, Боевики, Криминал

Рейтинг

6.9 КиноПоиск
5.5 IMDb