Наградить посмертно (фильм, 1986) смотреть онлайн бесплатно

Сюжет

Разведчик Юрий Соснин после войны оказывается в госпитале. Официально Соснина считают погибшим, сам он ничего не помнит, а документов при нем не оказалось. Воспользовавшись недугом героя, преступница Лeлька выдает себя за его сестру и делает членом своей банды. Но однажды Юрия узнает друг дет�ства, который намерен помочь товарищу вспомнить, кто он на самом деле.



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