Георгий Юматов
- Карьера
- Актёр
- Дата рождения
- 11 марта 1926 г. (71 год)
- Дата смерти
- 4 октября 1997 г.
Биография
Георгий Юматов – актер кино и театра, носит звание народного артиста. Юматов был настоящим самородком – самобытной и многогранной личностью, человеком, которого полюбили многие поколения зрителей. Георгий Александрович Юматов родился в Москве. С детства занимался боксом и легкой атлетикой и целенаправленно развивал в себе физическую выносливость, силу и умение мгновенно реагировать на ситуацию. Эти качества должны были помочь Георгию осуществить его заветную мечту – стать моряком. В свое время он поступил на обучение в Военно-морскую школу, но окончить ее не успел. Началась война, Юматова отправили на фронт. Он не раз смотрел смерти в глаза и порой чудом спасался. За проявленную в боях смелость был награжден орденом Ушакова. Однажды, уже после войны, режиссер Григорий Александров случайно увидел Юматова в буфете столичного кинотеатра и тут же предложил ему роль в картине «Весна». Первые роли Георгия Юматова были эпизодическими, но они приоткрыли двери советского кинематографа перед бывшим юнгой с торпедного катера «Отважный». Талантливого парня зачислили в штат киностудии. После ленты «Весна» появились фильмы Георгия Юматова «Молодая гвардия», «Корабли штурмуют бастионы», «Они были первыми». Венцом актерского творения признана роль Трофимова в фильме «Офицеры».
Фильмография
Актёр
- 8.4
Следопыт1987, 86 минБесплатно
- 9.2
Наградить посмертно1986, 83 минБесплатно
- 9.3
Внимание! Всем постам...1985, 76 минБесплатно
- 8.4
Второй раз в Крыму1984, 76 минБесплатно
- 9.4
Приступить к ликвидации1983
- 9.4
Огарева, 61981, 83 минБесплатно
- 8.9
У матросов нет вопросов1981, 81 минБесплатно
- 9.5
Петровка, 381980, 83 минБесплатно
- 9.4
Горожане1975, 81 минБесплатно
- 8.7
Последняя встреча1974, 87 минБесплатно
- 9.8
Офицеры1971, 95 минБесплатно
- 8.8
Седьмой спутник1967, 84 минБесплатно
- 9.1
Не забудь... станция Луговая1966, 79 минБесплатно
- 9.2
Порожний рейс1962, 88 минБесплатно
- 8.6
Юность наших отцов1958, 77 минБесплатно
- 9.5
Разные судьбы1956, 100 минБесплатно
- 8.9
Они были первыми1956, 94 минБесплатно
- 9.1
Герои Шипки1954, 116 минБесплатно