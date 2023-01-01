Биография

Георгий Юматов – актер кино и театра, носит звание народного артиста. Юматов был настоящим самородком – самобытной и многогранной личностью, человеком, которого полюбили многие поколения зрителей. Георгий Александрович Юматов родился в Москве. С детства занимался боксом и легкой атлетикой и целенаправленно развивал в себе физическую выносливость, силу и умение мгновенно реагировать на ситуацию. Эти качества должны были помочь Георгию осуществить его заветную мечту – стать моряком. В свое время он поступил на обучение в Военно-морскую школу, но окончить ее не успел. Началась война, Юматова отправили на фронт. Он не раз смотрел смерти в глаза и порой чудом спасался. За проявленную в боях смелость был награжден орденом Ушакова. Однажды, уже после войны, режиссер Григорий Александров случайно увидел Юматова в буфете столичного кинотеатра и тут же предложил ему роль в картине «Весна». Первые роли Георгия Юматова были эпизодическими, но они приоткрыли двери советского кинематографа перед бывшим юнгой с торпедного катера «Отважный». Талантливого парня зачислили в штат киностудии. После ленты «Весна» появились фильмы Георгия Юматова «Молодая гвардия», «Корабли штурмуют бастионы», «Они были первыми». Венцом актерского творения признана роль Трофимова в фильме «Офицеры».