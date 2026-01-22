Срочно... секретно... Губчека (фильм, 1982) смотреть онлайн

Срочно... секретно... Губчека
Боевик85 мин12+
Отряд чекистов совершает налет на белогвардейский склад с пушниной, предназначавшийся для отправки за границу. Нужно переправить обоз с пушниной через тайгу, но в пути умирает проводник. Связаться с центром нельзя - все телефонные линии прослушиваются...

Страна
СССР
Жанр
Боевик
Время
85 мин / 01:25

Рейтинг

6.2 КиноПоиск
5.8 IMDb

