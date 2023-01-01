Биография

Владимир Пицек – актер. Заслуженный работник культуры. Имеет военные награды. Годы жизни 1915 – 2000. Первые роли играл ребенком, выходя на сцену «бездомного» театра Ю. Завадского. Став «своим» в Театре Моссовета, поступил в учебное заведение при учреждении. Актерский диплом получил в 1936-м. Во время войны воевал на фронте. После демобилизации работал в театрах Москвы, Сталинграда, Минска, вел работу с самодеятельным коллективом, числился актером «Мосфильма». Первый фильм Пицека – знаменитая «Карнавальная ночь». Артист сыграл полотера, но так, что предложения о съемках посыпались на него. Среди полутора сотен сыгранных актером второстепенных была и одна главная роль. В ленте «Король манежа», снятой в 1969 году по рассказу Юрия Казакова, у Пицека роль работника цирка. Кого бы ни играл артист, публика замечала его и всегда оценивала высоко. В детективе 1980 года «Ларец Марии Медичи» актер играет председателя дачного товарищества, озадаченного вниманием со стороны. В комедии «Покровские ворота» он – друг Саввы, веселый участник доминошной партии. Последние годы жизни артиста совпали с упадком отечественного кинематографа: с 1990 года он не снимался...