Вдовы (фильм, 1976) смотреть онлайн бесплатно

Сюжет
Под старость две вдовы-солдатки Александра Матвеевна и Елизавета Егоровна зажили в одном доме. Сблизили их не только несчастье и одиночество, но и общая забота - могила двух неизвестных бойцов, за которой присматривают они более 30 лет с войны. Но тут женщин подстерегает настоящая беда - районное начальство решает из «их» могилки сделать мемориал.
Вдовы смотреть онлайн бесплатно в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.
Информация
Рейтинг
8.5 КиноПоиск
7.3 IMDb
- Режиссёр
Сергей
Микаэлян
- ГМАктриса
Галина
Макарова
- ГСАктриса
Галина
Скоробогатова
- ГЛАктёр
Геннадий
Ложкин
- Актёр
Борислав
Брондуков
- НМАктриса
Нина
Мамаева
- РМАктриса
Раиса
Максимова
- МПАктёр
Михаил
Погоржельский
- ВПАктёр
Владимир
Пицек
- ЛЧАктриса
Лариса
Чикурова
- БМАктёр
Борис
Морозов
- ЮДСценарист
Юлий
Дунский
- ВФСценарист
Валерий
Фрид
- ВСПродюсер
Владимир
Семенец
- ИГМонтажёр
Изольда
Головко
- ВЧОператор
Владимир
Чумак