Вдовы (фильм, 1976) смотреть онлайн бесплатно

Сюжет

Под старость две вдовы-солдатки Александра Матвеевна и Елизавета Егоровна зажили в одном доме. Сблизили их не только несчастье и одиночество, но и общая забота - могила двух неизвестных бойцов, за которой присматривают они более 30 лет с войны. Но тут женщин подстерегает настоящая беда - районное начальство решает из «их» могилки сделать мемориал.



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