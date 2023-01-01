Вдовы
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Вдовы

Вдовы (фильм, 1976) смотреть онлайн бесплатно

9.61976, Вдовы
Драмы84 мин0+

Сюжет

Под старость две вдовы-солдатки Александра Матвеевна и Елизавета Егоровна зажили в одном доме. Сблизили их не только несчастье и одиночество, но и общая забота - могила двух неизвестных бойцов, за которой присматривают они более 30 лет с войны. Но тут женщин подстерегает настоящая беда - районное начальство решает из «их» могилки сделать мемориал.

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Информация

Страна
СССР
Качество
SD
Жанры
Драмы

Рейтинг

8.5 КиноПоиск
7.3 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Вдовы»