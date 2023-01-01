Биография

Сергей Микаэлян — легендарный советский режиссер и сценарист, Народный артист РСФСР. Работал преимущественно в жанре социалистического реализма, отмечен высокими наградами и премиями за свои картины. Микаэлян родился в 1923 году в Москве, был участником Великой Отечественной войны. После тяжелого ранения был демобилизован и работал на заводе «ЗИЛ». Встретив друга, студента ГИТИСа, он решил вместе с ним учиться на режиссерском факультете. В 1951 году Микаэлян окончил вуз, а в 1959 году еще отучился на режиссерских курсах, организованных «Мосфильмом». Сергей Герасимович много работал с разными театрами России, но славу ему принесло кино. В 1974 году он снял фильм «Премия» с Евгением Леоновым в главной роли. Зрители и критики очень хорошо приняли картину, которая в итоге получила множество премий и наград на разных кинофестивалях. После такого грандиозного успеха Сергей Микаэлян взялся за очень тяжелую тему и, невзирая на все трудности и препоны, снял фильм «Вдовы». Сергей Герасимович много работал в кино. Фильмы Сергея Микаэляна: «Иду на грозу», «Премия», «Французский вальс», «Зимний ветер» и многие другие. Умер легендарный режиссер в 2016 году, успев перед уходом написать автобиографическую книгу о своей непростой, но удивительной жизни.