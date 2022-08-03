Фильм Влюблен по собственному желанию (1982)
О фильме
Бывший спортсмен и застенчивая библиотекарша занимаются аутотренингом, чтобы пробудить чувства друг к другу. Фильм «Влюблен по собственному желанию» — отмеченная Берлинским кинофестивалем советская романтическая комедия с Олегом Янковским и Евгенией Глушенко.
Когда-то Игорь Брагин был успешным велосипедистом, но ушел из спорта, устроился работать на завод и пристрастился к алкоголю. Однажды после бурной гулянки его сажает на такси сердобольная работница библиотеки Вера Силкова. Поддавшись на настойчивые просьбы Игоря, она оставляет ему номер телефона, которым он вскоре и воспользуется, чтобы раздобыть денег на выпивку. Однако эмоциональный разговор приводит Веру и Игоря к неожиданному решению: чтобы жизнь снова заиграла яркими красками, они решают влюбиться друг в друга. А с тем, что между ними нет даже симпатии, поможет справиться аутотренинг.
- Режиссёр
Сергей
Микаэлян
- Актёр
Олег
Янковский
- ЕГАктриса
Евгения
Глушенко
- Актёр
Всеволод
Шиловский
- ИРАктриса
Ирина
Резникова
- ЮДАктёр
Юрий
Дубровин
- ВБАктёр
Владимир
Белоусов
- ЮКАктёр
Юрий
Копыч
- ККАктриса
Кира
Крейлис-Петрова
- ИУАктёр
Иван
Уфимцев
- СШАктриса
Светлана
Шершнева
- Сценарист
Сергей
Микаэлян
- ПОПродюсер
Петр
Орлов
- Актёр дубляжа
Георгий
Вицин
- ИГМонтажёр
Изольда
Головко
- САОператор
Сергей
Астахов
- ИЦКомпозитор
Игорь
Цветков