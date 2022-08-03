Фильм Влюблен по собственному желанию (1982)

Бывший спортсмен и застенчивая библиотекарша занимаются аутотренингом, чтобы пробудить чувства друг к другу. Фильм «Влюблен по собственному желанию» — отмеченная Берлинским кинофестивалем советская романтическая комедия с Олегом Янковским и Евгенией Глушенко.



Когда-то Игорь Брагин был успешным велосипедистом, но ушел из спорта, устроился работать на завод и пристрастился к алкоголю. Однажды после бурной гулянки его сажает на такси сердобольная работница библиотеки Вера Силкова. Поддавшись на настойчивые просьбы Игоря, она оставляет ему номер телефона, которым он вскоре и воспользуется, чтобы раздобыть денег на выпивку. Однако эмоциональный разговор приводит Веру и Игоря к неожиданному решению: чтобы жизнь снова заиграла яркими красками, они решают влюбиться друг в друга. А с тем, что между ними нет даже симпатии, поможет справиться аутотренинг.



Смогут ли Игорь и Вера убедить себя в несуществующем чувстве, расскажет комедия «Влюблен по собственному желанию» 1982 года, смотреть онлайн которую можно на Wink.

