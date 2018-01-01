Игорь Цветков

WinkИгорь Цветков
- Карьера
- Композитор
- Дата рождения
- 9 мая 1935 г. (65 лет)
- Дата смерти
- 1 сентября 2000 г.
Фильмография
Композитор
- 9.2
Приключения волшебного глобуса, или Проделки ведьмы1991, 65 мин
- 9.2
Жили-были дед и баба1988, 8 мин
- 8.3
Мой боевой расчет1987, 94 мин
Улыбка Леонардо да Винчи1986, 9 мин
- 9.2
Синеглазка1984, 15 мин
- 9.4
Горе – не беда1983, 9 мин
- 9.4
Сладкий родник1982, 9 мин
- 9.5
Влюблен по собственному желанию1982, 83 мин
- 9.6
Мороз Иванович1981, 9 мин
- 9.5
Золушка1979, 17 мин
- 9.4
Старшина1979, 83 мин
- 8.4
Завьяловские чудики1978, 67 мин
- 9.5
Кадкина всякий знает1976, 75 мин
- 8.9
Воздухоплаватель1975, 88 мин
- 8.2
А вы любили когда-нибудь?1973, 78 мин
- 9.3
Табачный капитан1972, 81 мин