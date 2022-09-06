Старшина
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Старшина

Фильм Старшина (1979)

9.41979, Старшина
Драма, Военный83 мин18+

О фильме

Фильм «Старшина» (1979) — советская кинолента о герое войны и о том, как он пытается воспитать молодежь, чтобы они стали настоящими героями.

Старшина Кацуба, бывший танкист, получает ранение и отправляется в госпиталь, после которого его ждет новое назначение, которого он совсем не ожидал — в летное училище. Будучи человеком строгим и уважающим правила, ему тяжело дается наладить контакт с семнадцатилетними курсантами, ведь они считают формализм пустым звуком и рвутся в бой, а старшину считают несправедливым и придирчивым. Получится ли у старшины завоевать уважение среди молодых бойцов и как сложатся его отношения с медсестрой Наташей?

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Страна
СССР
Жанр
Военный, Драма
Качество
SD
Время
83 мин / 01:23

Рейтинг

8.3 КиноПоиск
6.6 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Старшина»