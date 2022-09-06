Фильм «Старшина» (1979) — советская кинолента о герое войны и о том, как он пытается воспитать молодежь, чтобы они стали настоящими героями.



Старшина Кацуба, бывший танкист, получает ранение и отправляется в госпиталь, после которого его ждет новое назначение, которого он совсем не ожидал — в летное училище. Будучи человеком строгим и уважающим правила, ему тяжело дается наладить контакт с семнадцатилетними курсантами, ведь они считают формализм пустым звуком и рвутся в бой, а старшину считают несправедливым и придирчивым. Получится ли у старшины завоевать уважение среди молодых бойцов и как сложатся его отношения с медсестрой Наташей?



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