О фильме
Фильм «Старшина» (1979) — советская кинолента о герое войны и о том, как он пытается воспитать молодежь, чтобы они стали настоящими героями.
Старшина Кацуба, бывший танкист, получает ранение и отправляется в госпиталь, после которого его ждет новое назначение, которого он совсем не ожидал — в летное училище. Будучи человеком строгим и уважающим правила, ему тяжело дается наладить контакт с семнадцатилетними курсантами, ведь они считают формализм пустым звуком и рвутся в бой, а старшину считают несправедливым и придирчивым. Получится ли у старшины завоевать уважение среди молодых бойцов и как сложатся его отношения с медсестрой Наташей?
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Рейтинг
8.3 КиноПоиск
6.6 IMDb
- НКРежиссёр
Николай
Кошелев
- Актёр
Владимир
Гостюхин
- НСАктриса
Наталья
Сайко
- Актёр
Иван
Бортник
- АЖАктёр
Александр
Жданов
- АДАктёр
Андрей
Данилов
- РААктёр
Рамаз
Абушадзе
- АГАктёр
Анатолий
Горин
- ПКАктёр
Павел
Кашлаков
- ДЛАктёр
Дмитрий
Ладыгин
- НЛАктёр
Николай
Лавров
- ВКСценарист
Владимир
Кунин
- АШПродюсер
Анатолий
Шехтман
- ИЕАктёр дубляжа
Игорь
Ефимов
- ГКХудожник
Георгий
Кропачев
- АБМонтажёр
Анна
Бабушкина
- АГОператор
Алексей
Гамбарян
- ИЦКомпозитор
Игорь
Цветков