Биография

Наталья Сайко — актриса, заслуженная артистка РСФСР, обладательница премии Международного театрального Фестиваля в Праге. Родилась в Таллине 12 января 1948 года. Маленькая Наташа любила балет, но случайно попала в качестве зрителя в драмтеатр. Всего один спектакль определил биографию: девочка влюбилась в сцену и решила стать актрисой. Для начала приступила к занятиям в школьном драмкружке. Получив аттестат, прошла конкурс в Щукинское училище. Став дипломированной актрисой, вошла в основной состав труппы Театра на Таганке, играла в драме «Гамлет» рядом с Владимиром Высоцким. Дебют в кино Натальи Сайко состоялся в 1968 году в фильме «Деревенский детектив». До 1993 года Наталья много работала в кинематографе, поклонники запомнили ее по фильмам «Противостояние» и «Хлеб — имя существительное». Она получила главные роли в фильме-спектакле «Птичье молоко» и короткой киноленте белорусского производства «Солнечный день в конце лета».