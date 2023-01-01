Голос
Wink
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Голос
7.91982, Голос
Драма87 мин18+

Голос (фильм, 1982) смотреть онлайн бесплатно

О фильме

Фильм снят, идeт процесс озвучивания. Исполнительница главной роли Юля Мартынова неизлечимо больна и ложится в больницу. Можно поручить озвучивание другой актрисе, но Юля, тайком покинув палату, продолжает трудиться в студии. И вот работа завершена. Актриса ушла из жизни, но оставила зрителям свой неповторимый голос...

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Страна
СССР
Жанр
Драма
Качество
SD
Время
87 мин / 01:27

Рейтинг

7.0 КиноПоиск
6.7 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Голос»