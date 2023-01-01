Голос (фильм, 1982) смотреть онлайн бесплатно
О фильме
Фильм снят, идeт процесс озвучивания. Исполнительница главной роли Юля Мартынова неизлечимо больна и ложится в больницу. Можно поручить озвучивание другой актрисе, но Юля, тайком покинув палату, продолжает трудиться в студии. И вот работа завершена. Актриса ушла из жизни, но оставила зрителям свой неповторимый голос...
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Рейтинг
7.0 КиноПоиск
6.7 IMDb
- ИАРежиссёр
Илья
Авербах
- НСАктриса
Наталья
Сайко
- Актёр
Леонид
Филатов
- ГКАктёр
Георгий
Калатозишвили
- ЕНАктриса
Елизавета
Никищихина
- Актёр
Всеволод
Шиловский
- СБАктёр
Сергей
Бехтерев
- Актёр
Петр
Шелохонов
- Актёр
Василий
Бочкарев
- Актриса
Татьяна
Кравченко
- ЕСАктриса
Елена
Сафонова
- НРСценарист
Наталья
Рязанцева
- НВХудожница
Н.
Васильева
- ЭШХудожник
Эйви
Шнейдман
- ДДОператор
Дмитрий
Долинин
- НККомпозитор
Николай
Каретников