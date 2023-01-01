Биография

Петр Шелохонов – актер театра и кино, родился 15 августа 1929. Был удостоен звания Заслуженного артиста. Фильмография насчитывает 90 полнометражных кинокартин и сериалов. Наиболее успешными работами стали роли в фильмах «Жизнь и приключения четырех друзей», «Даурия», «Моонзунд», «Укрощение огня», «Старшина» и др. Годы войны провел в оккупации и в рядах белорусских партизан, был ранен. В 1945 году учился в консерватории в Киеве. В 1946 году переехал в северную столицу. Поступил на службу во флот, выступал на сцене театра Балтийского флота. С 1957 участвовал в постановках театра драмы в Иркутске, где в 1959 году окончил театральное училище. Первым фильмом Петра Шелохонова стала военная драма «Шаги в солнце» (1967). В 1971 году актер снялся в исторической мелодраме «Даурия». Партнерами по съемочной площадке стали Виталий Соломин, Василий Шукшин, Светлана Головина и др. В 1972 году одну из ролей Петр Шелохонов сыграл в кинокартине «Укрощение огня». Спустя год актер снялся в мелодраме «Старые стены» с Людмилой Гурченко в главной роли. В 1988 году на экраны вышел фильм «Моонзунд» с участием актера. Главные роли в кинокартине исполнили Олег Меньшиков, Владимир Гостюхин, Николай Караченцов и др. Последняя работа актера – роль дворецкого в экранизации «Анна Каренина» режиссера Мэла Гибсона.