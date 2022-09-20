Обратная связь (фильм, 1977) смотреть онлайн бесплатно
8.71977, Обратная связь
Драма87 мин6+
О фильме
Фильм поднимает острые проблемы строительства, где еще в 1970-х годах сконцентрировались все социальные недостатки организации больших, но краткосрочных производств: преждевременные сдачи объектов, бесхозяйственность, слабый контроль, воровство и обман...
Рейтинг
7.2 КиноПоиск
6.4 IMDb
- ВТРежиссёр
Виктор
Трегубович
- Актёр
Олег
Янковский
- МУАктёр
Михаил
Ульянов
- КЛАктёр
Кирилл
Лавров
- Актриса
Людмила
Гурченко
- Актриса
Наталья
Гундарева
- ДКАктёр
Дмитрий
Кривцов
- Актёр
Всеволод
Кузнецов
- Актёр
Леонид
Неведомский
- МПАктёр
Михаил
Погоржельский
- Актёр
Петр
Шелохонов
- АГСценарист
Александр
Гельман
- ВСПродюсер
Владимир
Семенец
- ИЕАктёр дубляжа
Игорь
Ефимов
- ЛСАктриса дубляжа
Людмила
Старицына
- ГМХудожник
Грачя
Мекинян
- ЭРОператор
Эдуард
Розовский
- АРКомпозитор
Алексей
Рыбников