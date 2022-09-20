Обратная связь
Wink
Фильмы
Обратная связь

Обратная связь (фильм, 1977) смотреть онлайн бесплатно

8.71977, Обратная связь
Драма87 мин6+

О фильме

Фильм поднимает острые проблемы строительства, где еще в 1970-х годах сконцентрировались все социальные недостатки организации больших, но краткосрочных производств: преждевременные сдачи объектов, бесхозяйственность, слабый контроль, воровство и обман...

Страна
СССР
Жанр
Драма
Качество
SD
Время
87 мин / 01:27

Рейтинг

7.2 КиноПоиск
6.4 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Обратная связь»